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За последние четыре месяца в Кяльбаджаре и Лачыне обнаружено 2 728 мин

За последние четыре месяца в Кяльбаджаре и Лачыне обнаружено 2 728 мин За последние четыре месяца в Кяльбаджаре и Лачыне обнаружено 2 728 мин.
Происшествия
24 ноября 2022 г. 14:54
За последние четыре месяца в Кяльбаджаре и Лачыне обнаружено 2 728 мин

За последние четыре месяца в Кяльбаджаре и Лачыне обнаружено 2 728 мин.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что с августа этого года на Кяльбаджарском и Лачынском участках границы между Азербайджаном и Арменией было обнаружено и обезврежено 1 119 мин, а на территории Карабахского экономического района - 1 609 мин армянского производства 2021 года (всего 2 728).

Напомним, 21 ноября в северном направлении высоты Сарыбаба были обнаружены 350 противопехотных мин типа ПМН-Э производства Армении 2021 года, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями.

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Версия на английском языке 2,728 mines discovered in Azerbaijan's Kalbajar, Lachin over past 4 months
Версия на азербайджанском языке Son dörd ayda Kəlbəcər və Laçında 2 728 mina aşkarlanıb

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