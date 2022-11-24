За последние четыре месяца в Кяльбаджаре и Лачыне обнаружено 2 728 мин

За последние четыре месяца в Кяльбаджаре и Лачыне обнаружено 2 728 мин.

За последние четыре месяца в Кяльбаджаре и Лачыне обнаружено 2 728 мин.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что с августа этого года на Кяльбаджарском и Лачынском участках границы между Азербайджаном и Арменией было обнаружено и обезврежено 1 119 мин, а на территории Карабахского экономического района - 1 609 мин армянского производства 2021 года (всего 2 728).

Напомним, 21 ноября в северном направлении высоты Сарыбаба были обнаружены 350 противопехотных мин типа ПМН-Э производства Армении 2021 года, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями.