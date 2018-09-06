За последние 6 дней в Билясуваре обнаружены 703 неразорвавшихся боеприпасов

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ За последние 6 дней на территории охотничьего хозяйства "Махмудчала" Билясуварского района обнаружены 703 различных неразорвавшихся боеприпасов и 1 пневматический пистолет.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), 1 сентября в 09:32 из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС и в 09:50 из Call-центра 102 министерства внутренних дел в Агентство поступила информация о том, что на территории охотничьего хозяйства "Махмудчала" Билясуварского района обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

На территорию незамедлительно была направлена мобильная оперативная группа быстрого реагирования Агентства и сотрудники отделения полиции Билясуварского района.

Сотрудники агентства и сотрудники отделения полиции Билясуварского района осмотрели указанную территорию и 6 сентября.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Агентства были обнаружены 36 различных неразорвавшихся боеприпасов и увезены в специальный центр Агентства для обезвреживания.

Был произведен наземный осмотр территории площадью 13 000 кв. метров рядом с местом, где обнаружили боеприпасы, а также подземный осмотр площади в 850 кв. метров.

В результате проводимых в течение 6 дней оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Агентства нашли 703 различных неразорвавшихся боеприпасов, 1 пневматический пистолет, был произведен наземный осмотр территории площадью 57 500 кв. метров и подземный осмотр территории в 3 410 кв. метров.

Операция по расчистке территории от неразорвавшихся боеприпасов продолжается.