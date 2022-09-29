Генпрокуратура: За последние 30 месяцев обеспечен возврат в госбюджет 130 млн манатов

С мая 2020 года и по сегодняшний день по уголовным преследованиям, проводимым органами прокуратуры, обеспечено возвращение в государственный бюджет причиненного ущерба в размере около 130 млн манатов.

С мая 2020 года и по сегодняшний день по уголовным преследованиям, проводимым органами прокуратуры, обеспечено возвращение в государственный бюджет причиненного ущерба в размере около 130 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью СМИ заместитель генпрокурора, советник юстиции III степени Гейдар Мамедов.

За прошедший период обеспечена регистрация в электронной учетной базе свыше 165 млн манатов, выплаченных в качестве возмещения ущерба, причиненного госбюджету, свыше 1 млн манатов, выплаченных в качестве возмещения ущерба физическим и юридическим лицам, свыше 30 млн манатов, уплаченных за освобождение лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством, и свыше 1 млн 800 тыс. манатов, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий:

"В результате проведенных мероприятий, выявлено 608 транспортных средств, 334 недвижимости, 149 земельных участков, 90 счетов в различных банках, принадлежащих обвиняемым, и деятельность 100 обвиняемых в качестве субъектов индивидуального предпринимательства".