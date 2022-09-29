О нас

Генпрокуратура: За последние 30 месяцев обеспечен возврат в госбюджет 130 млн манатов

Генпрокуратура: За последние 30 месяцев обеспечен возврат в госбюджет 130 млн манатов С мая 2020 года и по сегодняшний день по уголовным преследованиям, проводимым органами прокуратуры, обеспечено возвращение в государственный бюджет причиненного ущерба в размере около 130 млн манатов.
Происшествия
29 сентября 2022 г. 10:30
Генпрокуратура: За последние 30 месяцев обеспечен возврат в госбюджет 130 млн манатов

С мая 2020 года и по сегодняшний день по уголовным преследованиям, проводимым органами прокуратуры, обеспечено возвращение в государственный бюджет причиненного ущерба в размере около 130 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью СМИ заместитель генпрокурора, советник юстиции III степени Гейдар Мамедов.

За прошедший период обеспечена регистрация в электронной учетной базе свыше 165 млн манатов, выплаченных в качестве возмещения ущерба, причиненного госбюджету, свыше 1 млн манатов, выплаченных в качестве возмещения ущерба физическим и юридическим лицам, свыше 30 млн манатов, уплаченных за освобождение лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством, и свыше 1 млн 800 тыс. манатов, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий:

"В результате проведенных мероприятий, выявлено 608 транспортных средств, 334 недвижимости, 149 земельных участков, 90 счетов в различных банках, принадлежащих обвиняемым, и деятельность 100 обвиняемых в качестве субъектов индивидуального предпринимательства".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Son 30 ayda prokurorluq orqanları dövlətə vurulmuş 130 milyon manat ziyanın büdcəyə geri ödənilməsini təmin edib

Самое читаемое

В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi