За последние 3 месяца в Азербайджане с незаконного оборота исключено свыше 381 кг наркотиков

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана успешно продолжают мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступностью в целом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками органами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, в течение 3 месяцев 2018 года было изъято и исключено из незаконного оборота свыше 381 кг сильнодействующих наркотиков, в том числе 49 кг героина, 74 кг опиума, 249 кг марихуаны, 7,3 кг гашиша и 2,3 кг пр. сильнодействующих наркотических средств.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.