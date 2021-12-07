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За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана

За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана Обнародовано число депортированных из Украины за последние три месяца граждан Азербайджана.
Происшествия
7 декабря 2021 г. 16:46
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана

Обнародовано число депортированных из Украины за последние три месяца граждан Азербайджана.

Как сообщили в ответ на запрос восточноевропейского бюро Report в Государственной миграционной службе Украины, с 1 сентября по 30 ноября 2021 года 626 гражданам Азербайджана было отказано во въезде в Украину.

За тот же период 19 граждан Азербайджана были депортированы из Украины.

Отметим, что в Украине регулярно проводятся рейды с целью проверки требований миграционного законодательства. Среди выявленных иностранцев без документов есть лица, которые пользуются советскими паспортами.

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Версия на английском языке How many Azerbaijani citizens were denied entry to Ukraine in last three months?
Версия на азербайджанском языке Son 3 ayda Ukraynaya buraxılmayan və deportasiya olunan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

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