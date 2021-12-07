За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана

Обнародовано число депортированных из Украины за последние три месяца граждан Азербайджана.

Обнародовано число депортированных из Украины за последние три месяца граждан Азербайджана.

Как сообщили в ответ на запрос восточноевропейского бюро Report в Государственной миграционной службе Украины, с 1 сентября по 30 ноября 2021 года 626 гражданам Азербайджана было отказано во въезде в Украину.

За тот же период 19 граждан Азербайджана были депортированы из Украины.

Отметим, что в Украине регулярно проводятся рейды с целью проверки требований миграционного законодательства. Среди выявленных иностранцев без документов есть лица, которые пользуются советскими паспортами.