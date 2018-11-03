За попытку незаконного пересечения госграницы Азербайджана задержаны граждане Бангладеш

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Задержаны граждане Бангладеш, пытавшиеся перейти в Иран, нарушив государственную границу Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, 31 октября 2018 года в 19:15 часов на территории села Билясувар Билясуварского района сотрудниками ГПС были задержаны трое граждан Народной Республики Бангладеш, пытавшихся нарушить госграницу Азербайджана в направлении Исламской Республики Иран- Хоссаин МД Камран 1991 г.р., Молла Салим 1982 г.р., Ховладер Абдул Али 1988 г.р., а также способствующий им в этом житель села Аскерабад Билясуварского района Расет Гахраман оглу Гусейнов 1966 г.р.. Задержанный признался в содеянном.

По факту продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.