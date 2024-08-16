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За первые семь месяцев этого года в Азербайджане 799 человек заразились ВИЧ

За первые семь месяцев этого года в Азербайджане 799 человек заразились ВИЧ В Азербайджане наблюдается снижение числа инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди наркоманов.
Происшествия
16 августа 2024 г. 13:26
За первые семь месяцев этого года в Азербайджане 799 человек заразились ВИЧ

В Азербайджане наблюдается снижение числа инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди наркоманов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

В сообщении отмечается, что по данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом, за последние семь месяцев ВИЧ заразились 799 человек.

Из них 3 - иностранцы, 786 - граждане Азербайджана, 43 из которых (5,4%) были потребителями инъекционных наркотиков.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports decline in HIV cases among drug users
Версия на азербайджанском языке Bu ilin yeddi ayında Azərbaycanda 799 nəfər İİV-ə yoluxub, 13-ü əcnəbidir

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