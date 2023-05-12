За незаконный оборот наркотиков в Баку задержаны 54 человека

В Наримановском районе задержаны 54 человека, привлеченных к наркокурьерству, в отношении них возбуждены уголовные дела.

За последние два месяца в Наримановском районе города Баку были задержаны 54 человека, привлеченных к наркокурьерству.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что в ходе операций, проведенных сотрудниками Наримановского районного управления полиции, у задержанных за незаконный оборот наркотических средств было обнаружено в общей сложности 8 килограммов наркотических средств, в том числе 3 килограмма героина, около 4 килограммов марихуаны и 1 килограмм метамфетамина.

В своих показаниях задержанные заявили, что, находясь под влиянием кураторов, проживающих за рубежом, с которыми они познакомились через социальные сети, в основном иранцев, в обмен на материальную выгоду согласились на полученное предложение стать наркокурьерами на территории столицы

В следственном отделе Управления возбуждены уголовные дела, продолжается расследование.

В ходе операций, проведенных сотрудниками Наримановского районного управления полиции за последнее время, из незаконного оборота изъято в общей сложности 17 килограммов наркотиков, в том числе 9 килограммов героина и других сильнодействующих наркотических средств.