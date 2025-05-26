За неделю было разминировано почти 1800 га территорий

За неделю было разминировано почти 1800 га территорий

На освобожденных территориях с 19 по 25 мая обнаружены и обезврежены 52 противотанковые мины, 80 противопехотных мин, 683 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

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На освобожденных территориях с 19 по 25 мая обнаружены и обезврежены 52 противотанковые мины, 80 противопехотных мин, 683 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ). Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA). Согласно информации, от мин очищено 1795,7 гектара территории. Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, города Шуша, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Almost 1,800 hectares of Azerbaijan's liberated territories cleared of mines in 1 week