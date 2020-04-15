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За нарушение режима карантина оштрафованы 7 314 человек

За нарушение режима карантина оштрафованы 7 314 человек

С 13 по 15 апреля сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана было выявлено 4 объекта общественного питания, нарушающих противоэпидемический режим. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

Владельцы этих объектов были оштрафованы.

В целом, за нарушение режима карантина были оштрафованы 7 314 человек, 26 - арестованы в административном порядке. В отношении 3-х человек, проходящих по одному уголовному делу, избраны меры пресечения в виде ареста. За распространение ложной информации о коронавирусе в социальных сетях в административном порядке арестованы 3 человека, еще трое оштрафованы.

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