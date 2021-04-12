За нарушение правил карантина в чайных домах Абшерона оштрафованы 19 клиентов

С ними были проведены профилактические беседы, разъяснена важность соблюдения особых карантинных правил

В Абшеронском районе обнаружены чайные дома, работающие по ночам в нарушение карантинных правил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

По информации, в результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, было установлено, что расположенный в Хырдалане чайный дом "Məkan Buratino" и чайный дом в поселке Масазыр "Твинс" нарушили санитарно-карантинные правила.

В отношении арендаторов данных объектов Шамиля Абдуллаева и Габиля Оруджова, а также 19 клиентов чайных домов составлен протокол по статье 211 (нарушение антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, они были оштрафованы.

С ними были проведены профилактические беседы, разъяснена важность соблюдения особых карантинных правил.