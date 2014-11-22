​За нарушение миграционного законодательства России задержаны 17 граждан Азербайджана

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ 17 азербайджанцев, нарушающих миграционное законодательство России, были задержаны сотрудниками миграционной службы и полиции города Аксай Ростовской области в ходе рейда на местном рынке,

Как передает Report, об этом сообщает областное управление ФМС.

Граждан Азербайджана незаконно находились на территории страны.

«В отношении работодателя возбужденно дело об административном правонарушении по статье 18.15 КоАП РФ, проводится расследование. Задержанные привлекаются к ответственности по статьям 18.8, 18.10 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

В рамках этих статей для работодателя предусмотрено наказание в виде штрафа до миллиона рублей, иностранным гражданам – штрафы меньших размеров и выдворение на родину.