За нарушение карантина оштрафован 1 251 водитель и пассажир

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С 00:00 24 апреля по 00:00 25 апреля 2020 года за нарушение особого карантинного режима 1 251 передвигавшийся в транспортных средствах гражданин был привлечен к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

В целом, с 01.04.2020-го года по сегодняшний день на республиканских, в том числе столичных автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 38 766 участников движения.