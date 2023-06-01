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За нарушение государственной границы в прошлом месяце задержаны 48 человек

За нарушение государственной границы в прошлом месяце задержаны 48 человек За нарушение государственной границы в прошлом месяце задержаны 48 человек.
Происшествия
1 июня 2023 г. 15:41
За нарушение государственной границы в прошлом месяце задержаны 48 человек

За нарушение государственной границы в прошлом месяце задержаны 48 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Было отмечено, что 21 человек, задержанный сотрудниками пограничной службы в мае 2023 года, были гражданами Азербайджана, 8 - Непала, 7 - Индии, 4 - Пакистана, 2 - Турции, 1 - Афганистана, 1 - Алжира, 1 - Ганы, 1 - Узбекистана и 2 - Армении.

По информации, 24 человека пытались пересечь государственную границу с поддельными штампами и фальшивыми паспортами.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 920 человек, в отношении них приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджанской Республики были выявлены и переданы в соответствующие органы 286 находящихся в розыске лиц, предотвращен выезд 449 лиц, которым запрещено покидать страну, а также въезд в Азербайджан 19 лицам.

В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из незаконного оборота 118 кг 383 грамма наркотических средств и 1180 единиц психотропных таблеток.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖtən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 48 nəfər saxlanılıb

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