За минувший день в ДТП в Азербайджане погибли три человека

Органы внутренних дел Азербайджана обнародовали статистику совершенных преступлений и происшествий за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по "горячим следам" были раскрыты 18 преступлений, совершенных 4 октября.

Также были раскрыты четыре преступления, оставшиеся нераскрытыми с предшествующих времен.

В целом, были задержаны 8 человек, находившихся в розыске.

На дорогах республики произошло три ДТП, в ходе которых погибли три человека, один получили ранения.

Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 6 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступлений задержан 21 человек.