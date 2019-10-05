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За минувший день в ДТП в Азербайджане погибли три человека

За минувший день в ДТП в Азербайджане погибли три человека

Органы внутренних дел Азербайджана обнародовали статистику совершенных преступлений и происшествий за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по "горячим следам" были раскрыты 18 преступлений, совершенных 4 октября. 

Также были раскрыты четыре преступления, оставшиеся нераскрытыми с предшествующих времен.

В целом, были задержаны 8 человек, находившихся в розыске. 

На дорогах республики произошло три ДТП, в ходе которых погибли три человека, один получили ранения. 

Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 6 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступлений задержан 21 человек.

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