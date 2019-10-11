​За минувший день в ДТП в Азербайджане погибли семь человек

Органы внутренних дел Азербайджана обнародовали статистику совершенных преступлений и происшествий за прошедшие сутки.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по "горячим следам" были раскрыты 17 преступлений, совершенных 10 октября.
Также были раскрыты 8 преступлений, оставшиеся нераскрытыми с предшествующих времен.
В целом, были задержаны 13 человек, находившихся в розыске.
На дорогах республики произошло 5 тяжелых ДТП, в ходе которых погибли 7 человек.
Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 7 фактов, связанных с наркотиками.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 26 человек.
İsmayıl NəsibliАвтор новости