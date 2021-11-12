За минувший период Конституционный суд принял более 470 решений

09:18

Конституционный суд Азербайджана за время своего существования в целом принял 476 решений и 130 определений, значительная часть которых прямо или косвенно была связана именно с осуществлением прав и свобод человека.

Как передает Report, об этом заявил председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев.

"В период деятельности в постановлениях, принятых Пленумом Конституционного суда, были сформированы важные правовые позиции с учетом основ Конституции, ее верховенства и прямой силы, положений международно-правовых договоров, участницей которых является наша республика, а также принципа приоритета прав и свобод человека", - отметил он.

По его словам, с первых дней своей деятельности Конституционный суд старался достойно выполнять свои обязанности, принимал решения, которые позволяют эффективно реализовывать права и свободы человека, завоевал доверие общественности", - подчеркнул он.