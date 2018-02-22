За минувший день в результате ДТП погибли 2 человека, 4 пострадали

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 106 фактов преступлений, 21 из них была раскрыта по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, задержано и передано по назначению 26 лиц, находящиеся в розыске.

На автомобильных дорогах республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате 2 человека погибли, 4 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 16 фактов, связанных с наркотиками, 2 с незаконным хранением оружия .

По подозрению в совершении преступления задержаны 26 человек.