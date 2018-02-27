За минувший день в Азербайджане зафиксировано 105 фактов преступлений

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 105 фактов преступлений, 19 из них была раскрыта по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, задержано и передано по назначению 17 лиц, находящиеся в розыске.

На автомобильных дорогах республики произошло 5 дорожно-транспортных происшествия, в результате 2 человека погибли, 9 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 2 факта, связанных с наркотиками, 2 с незаконным хранением оружия .

По подозрению в совершении преступления задержаны 21 человек.