За минувший день в Азербайджане в ДТП погибли 3 человека

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в течении дня было зарегистрировано 92 преступления, 15 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 6 преступлений, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 17 находившихся в розыске лиц, в том числе 8 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 3 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 8 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 32 подозреваемых в совершении преступлений.