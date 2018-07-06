За минувший день в авариях на дорогах страны погибли 3 человека, 14 пострадали

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 5 июля было зарегистрировано 100 преступлений, 18 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 5 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 13 человек, находившихся в розыске, в том числе 2 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 5 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли, 14 человек пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 6 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 11 подозреваемых в совершении преступлений.