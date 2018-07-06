 Наверх
    Закрыть фоторежим

    За минувший день в авариях на дорогах страны погибли 3 человека, 14 пострадали

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 5 июля было зарегистрировано 100 преступлений, 18 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 5 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

    Задержаны и переданы по назначению 13 человек, находившихся в розыске, в том числе 2 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 5 разыскиваемых должников.

    На автомобильных дорогах республики зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли, 14 человек пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 6 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

    Задержаны 11 подозреваемых в совершении преступлений.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi