За минувший день произошло 111 фактов преступлений

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 111 факта преступлений. 17 из них с раскрыто по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 20 человек задержаны в связи с нахождением в розыске и переданы по назначению.

На автомобильных дорогах республики произошло 5 дорожно-транспортных происшествия, в результате 2 человека погибли, 4 человек пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 11 фактов, связанных с наркотиками и 2 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 34 человек.