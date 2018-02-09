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    За минувший день по подозрению в совершении преступления задержаны 35 человек

    Зафиксировано 114 фактов преступления

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 114 фактов преступления.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 24 из них были раскрыты по "горячим следам".

    Задержаны и переданы по назначению 23 находящихся в розыске лица.

    На автомобильных дорогах республики произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате 5 человек пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 15 фактов, связанных с наркотиками и 1 факт незаконного хранения оружия.

    По подозрению в совершении преступления задержаны 35 человек.

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