За минувший день по подозрению в совершении преступления задержаны 35 человек

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 114 фактов преступления.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 24 из них были раскрыты по "горячим следам".

Задержаны и переданы по назначению 23 находящихся в розыске лица.

На автомобильных дорогах республики произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате 5 человек пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 15 фактов, связанных с наркотиками и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 35 человек.