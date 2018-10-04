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    За минувший день на автодорогах страны погибли 5 человек

    © Report

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные о преступлениях и происшествиях, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, органами внутренних дел республики за день зафиксировано 92 факта преступлений, 12 из которых были раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 12 ранее незавершенных дел.

    Задержаны и переданы по назначению 20 находившихся в розыске лиц, в том числе 1 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 13 разыскиваемых должников. 

    На автомобильных дорогах республики произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате 5 человек погибли, 1 пострадал.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 6 фактов, связанных с наркотиками.

    По подозрению в совершении преступления задержаны 15 человек.

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