За минувший день на автодорогах страны погибли 4 человека

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные о преступлениях и происшествиях, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, органами внутренних дел республики за день зафиксировано 100 фактов преступлений, 15 из них были раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 19 ранее незавершенных дел.

Задержаны и преданы по назначению 29 находившихся в розыске лиц, в том числе 19 разыскиваемых должников. На автомобильных дорогах республики произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате 4 человека погибли, 10 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 8 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступления задержаны 23 человека.