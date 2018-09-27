 Наверх
    Закрыть фоторежим

    За минувший день на автодорогах страны погибли 4 человека

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные о преступлениях и происшествиях, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, органами внутренних дел республики за день зафиксировано 100 фактов преступлений, 15 из них были раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 19 ранее незавершенных дел.

    Задержаны и преданы по назначению 29 находившихся в розыске лиц, в том числе 19 разыскиваемых должников. На автомобильных дорогах республики произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате 4 человека погибли, 10 пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 8 фактов, связанных с наркотиками.

    По подозрению в совершении преступления задержаны 23 человека.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi