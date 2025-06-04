За минувшие сутки с банковских карт граждан похищено около 10 тыс. манатов

За минувшие сутки в Азербайджане с банковских карт граждан похищено около 10 тыс. манатов.

За минувшие сутки в Азербайджане с банковских карт граждан похищено около 10 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, киберпреступники с использованием различных мошеннических схем похитили с карт различные суммы - от 28 до 7000 манатов.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией.

"Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете", - говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка, страхования и пр.