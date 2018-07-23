За минувшие два дня в дорожных авариях 5 человек погибли, 17 пострадали

© Report

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана с 21 по 23 июля.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, за минувшие два дня было зарегистрировано 172 преступления, 29 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 5 преступлений, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 30 человек, находившихся в розыске, в том числе 1 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 16 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах страны зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 5 человек, пострадали 17 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 10 фактов, связанных с оборотом наркотических средств и 1 факт незаконного хранения оружия. Задержаны 43 подозреваемых в совершении преступлений.