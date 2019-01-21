За минувшие два дня в Азербайджане зарегистрировано 208 преступлений

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана за последние два дня.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, за минувшие два дня было зарегистрировано 208 преступлений, 51 из которых раскрыт по "горячим следам".

Задержаны и переданы по назначению 21 находившийся в розыске, в том числе 2 человека за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 6 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 12 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 26 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Задержаны 49 подозреваемых в совершении преступлений.