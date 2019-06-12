В течение месяца у 12-ти желающих вступить в брак обнаружен сифилис, у 4 - СПИД

В мае этого года 13 062 человека прошли обследование с целью вступления в брак.

Об этом Report сообщила директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Зохра Алимирзоева.

З.Алимирзоева сообщила, что среди обратившихся были обнаружены 382 носителя талассемии, у 12 человек сифилис, у 4 – СПИД: "У 4 пар оба желающих вступить в брак были носителями талассемии".

По словам директора Института, с 2015 года по сей день проведен анализ крови 555 100 человек:

"Из 19 635 пар у одного была зарегистрирована талассемия, у 1 789 пар - у обоих обнаружен носитель талассемии. За этот период у 1789 человек зарегистрирован сифилис, у 500 человек – ВИЧ (СПИД)".