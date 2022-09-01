За месяц за нарушение границы Азербайджана задержаны 67 человек

Государственная пограничная служба задержала 67 человек за нарушение государственной границы в августе.

Государственная пограничная служба задержала 67 человек за нарушение государственной границы в августе.

Как сообщили Report в пресс-центрае ГПС, 45 из них были гражданами Азербайджана, 1 - Шри-Ланки, 1 - Турции, 1 - Бангладеша, 7 - Индии, 5 - Ирана, 2 - Узбекистана, 5 - Пакистана.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств из незаконного оборота изъято 156 кг 465 г наркотических средств и 800 единиц психотропных таблеток.

В результате деятельности по борьбе с контрабандой была задержана контрабанда на общую сумму около 3 405 367 манатов, в том числе табачные изделия, ювелирные изделия и алкогольные напитки.

Продолжаются мероприятия по организации надежной охраны наших государственных границ.