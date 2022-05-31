О нас

Из незаконного оборота изъяты 1 тонна 315 кг наркотических средств

Из незаконного оборота изъяты 1 тонна 315 кг наркотических средств В текущем году из незаконного оборота изъяты 1 тонна 315 кг наркотических средств.
Происшествия
31 мая 2022 г. 10:15
Из незаконного оборота изъяты 1 тонна 315 кг наркотических средств

В текущем году из незаконного оборота изъяты 1 тонна 315 кг наркотических средств.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в связи с наркотиками к ответственности были привлечены 2 293 человека, из них 66 - женщины.

"Сотрудники органов внутренних дел продолжают меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ", - добавил представитель МВД.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu il 1 ton 315 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Другие новости из категории

В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
СГБ разоблачила мошенника, предлагавшего отслеживание переписки в WhatsApp
СГБ разоблачила мошенника, предлагавшего отслеживание переписки в WhatsApp
31 мая 2022 г. 09:57
Сводка МВД: За минувшие сутки в ДТП погибли четыре человека
Сводка МВД: За минувшие сутки в ДТП погибли четыре человека
31 мая 2022 г. 09:18
В Гяндже автомобиль сбил пешехода насмерть
В Гяндже автомобиль сбил пешехода насмерть
31 мая 2022 г. 03:03
В Кюрдамире 18-летняя девушка совершила суицид
В Кюрдамире 18-летняя девушка совершила суицид
30 мая 2022 г. 20:36
В Барде сын убил отца
В Барде сын убил отца
30 мая 2022 г. 11:39
На жителя Баку совершено разбойное нападение
На жителя Баку совершено разбойное нападение
30 мая 2022 г. 10:58
В Баку в одноэтажном объекте произошел пожар
В Баку в одноэтажном объекте произошел пожар
30 мая 2022 г. 09:37
В Шамкире 15-летняя девушка совершила суицид
В Шамкире 15-летняя девушка совершила суицид
29 мая 2022 г. 17:24
В Гяндже найдено тело 78-летней женщины
В Гяндже найдено тело 78-летней женщины
29 мая 2022 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi