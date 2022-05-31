Из незаконного оборота изъяты 1 тонна 315 кг наркотических средств

В текущем году из незаконного оборота изъяты 1 тонна 315 кг наркотических средств.

В текущем году из незаконного оборота изъяты 1 тонна 315 кг наркотических средств.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в связи с наркотиками к ответственности были привлечены 2 293 человека, из них 66 - женщины.

"Сотрудники органов внутренних дел продолжают меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ", - добавил представитель МВД.