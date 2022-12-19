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За два месяца камеры видеонаблюдения зафиксировали более 400 ДТП

За два месяца камеры видеонаблюдения зафиксировали более 400 ДТП За прошедшие два месяца Центр интеллектуального управления транспортом МВД зарегистрировал более 400 дорожно-транспортных происшествий с помощью камер видеонаблюдения, установленных на дорогах столицы.
Происшествия
19 декабря 2022 г. 14:18
За два месяца камеры видеонаблюдения зафиксировали более 400 ДТП

За прошедшие два месяца Центр интеллектуального управления транспортом МВД зарегистрировал более 400 дорожно-транспортных происшествий с помощью камер видеонаблюдения, установленных на дорогах столицы.

Об этом Report сообщил официальный представитель Центра Рауф Миргуламов.

По его словам, основной причиной инцидентов является несоблюдение дистанции, превышение скорости, нарушение требований дорожных знаков и невнимательность водителя: "Аварии в разное время дня вызывают заторы на дорогах, препятствуя свободному и бесперебойному движению транспортных средств. Центр интеллектуального управления движением еще раз призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения".

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Версия на азербайджанском языке Son iki ayda videomüşahidə kameraları 400-dən çox yol qəzasını qeydə alıb

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