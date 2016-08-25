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    За два дня дорожная полиция выявила 150 нетрезвых водителей

    По стране выявлено более 22 тыс. случаев нарушения правил дорожного движения

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел продолжает рейды, направленные на пресечение случаев нарушения правил дорожного движения и управления транспортом в нетрезвом состоянии.

    Как сообщили Report в управлении, в ходе проведенных на территории страны рейдов вчера было выявлено более 22 тыс. случаев нарушения правил дорожного движения, в том числе свыше 150-ти фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

    В то же время только на территории Гейгельского района сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции за 2 дня к административной ответственности привлечены 38 управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии водителей.

    Главное управление государственной дорожной полиции МВД требует от водителей соблюдения правил дорожного движения и хочет напомнить, что управление транспортным средством в нетрезвом состоянии может привести к трагическим последствиям. 

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