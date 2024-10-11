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За 9 месяцев в Баку произошло около 1500 ДТП

За 9 месяцев в Баку произошло около 1500 ДТП За 9 месяцев текущего года в зоне охвата камер видеонаблюдения, установленных на дорогах Баку Центром интеллектуального управления транспортом МВД, было зафиксировано 1 463 ДТП.
Происшествия
11 октября 2024 г. 10:50
За 9 месяцев в Баку произошло около 1500 ДТП

За 9 месяцев текущего года в зоне охвата камер видеонаблюдения, установленных на дорогах Баку Центром интеллектуального управления транспортом МВД, было зафиксировано 1 463 ДТП.

Об этом Report сообщили в Центре.

В ведомстве заявили, что анализ зарегистрированных ДТП показал, что некоторые водители не только управляют транспортным средством на высокой скорости, но и не соблюдают дистанцию, нарушают требования дорожных знаков: "В результате происшествия становятся неизбежными, и по этой причине на дорогах возникают заторы. За текущий период 1 557 технически неисправных транспортных средств, оставшихся на дорогах, препятствовали свободному передвижению других автомобилей".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÖtən doqquz ayda Bakıda 1 500-ə yaxın yol qəzası olub

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