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За 7 месяцев в Азербайджане зарегистрировано 350 ДТП с участием пешеходов

За 7 месяцев в Азербайджане зарегистрировано 350 ДТП с участием пешеходов За 7 месяцев текущего года в стране зафиксировано 350 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали пешеходы.
Происшествия
25 августа 2023 г. 12:22
За 7 месяцев в Азербайджане зарегистрировано 350 ДТП с участием пешеходов

За 7 месяцев текущего года в стране зафиксировано 350 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали пешеходы.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана.

Это составляет 37,3% от общего числа дорожно-транспортных происшествий. По Баку этот показатель составляет 55%.

За отчетный период в столице зафиксировано 133 случая наезда на пешеходов, в результате которых погибли 65 человек, травмы получили 77 человек.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin 7 ayında ölkədə 350 yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb, 65 nəfər ölüb

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