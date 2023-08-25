За 7 месяцев в Азербайджане зарегистрировано 350 ДТП с участием пешеходов

За 7 месяцев текущего года в стране зафиксировано 350 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали пешеходы.

За 7 месяцев текущего года в стране зафиксировано 350 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали пешеходы.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана.

Это составляет 37,3% от общего числа дорожно-транспортных происшествий. По Баку этот показатель составляет 55%.

За отчетный период в столице зафиксировано 133 случая наезда на пешеходов, в результате которых погибли 65 человек, травмы получили 77 человек.