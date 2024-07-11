За 6 месяцев в Баку камерами видеонаблюдения зафиксировано около 900 ДТП

За прошедшие 6 месяцев Центр интеллектуального управления транспортом зарегистрировал 885 дорожно-транспортных происшествий с помощью камер видеонаблюдения, установленных на дорогах столицы.

За прошедшие 6 месяцев Центр интеллектуального управления транспортом МВД зарегистрировал 885 дорожно-транспортных происшествий с помощью камер видеонаблюдения, установленных на дорогах столицы.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре.

Помимо этого, 933 технически неисправных транспортных средства застряли на дорогах.

"Анализ зафиксированных ДТП показывает, что причиной их возникновения являлось несоблюдение скоростного режима и дистанции, нарушение требований дорожных знаков, невнимательность водителей. Подобные случаи способствовали возникновению пробок на дорогах, препятствуя свободному и бесперебойному движению других транспортных средств", - говорится в сообщении Центра.