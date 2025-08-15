За 6 месяцев в Азербайджане совершено 566 преступлений против государственной власти

За первое полугодие текущего года в Азербайджане зарегистрировано 17 049 преступлений.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 59,5% из них относятся к категории менее тяжких преступлений, 27,5% - к преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, и 13,0% - к тяжким и особо тяжким преступлениям.

В структуре преступлений 6 903 случая составили преступления против общественной безопасности и общественного порядка, 6 730 случаев - преступления в сфере экономики, 2 850 случаев - преступления против личности и 566 случаев - преступления против государственной власти.