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В Азербайджане за полгода погибли 12 водителей мопедов и мотоциклов из-за грубых нарушений

В Азербайджане за полгода погибли 12 водителей мопедов и мотоциклов из-за грубых нарушений 10:49
Происшествия
31 июля 2025 г. 11:12
В Азербайджане за полгода погибли 12 водителей мопедов и мотоциклов из-за грубых нарушений

В Азербайджане участились случаи грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей мопедов и мотоциклов.

Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП), за первые шесть месяцев текущего года в результате грубых нарушений 12 водителей мопедов и мотоциклов погибли, а 23 получили серьезные травмы.

При этом по вине мотоциклистов или мопедистов более 30 других участников дорожного движения получили серьезные травмы или погибли.

ГУ ГДП призывает водителей мопедов и мотоциклов строго соблюдать установленные законодательством правила, и проявлять ответственность.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin altı ayı ərzində özlərinin törətdiyi kobud qayda pozuntuları nəticəsində 12 moped və motosiklet sürücüsü ölüb

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