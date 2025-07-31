В Азербайджане за полгода погибли 12 водителей мопедов и мотоциклов из-за грубых нарушений

10:49

В Азербайджане участились случаи грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей мопедов и мотоциклов.

Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП), за первые шесть месяцев текущего года в результате грубых нарушений 12 водителей мопедов и мотоциклов погибли, а 23 получили серьезные травмы.

При этом по вине мотоциклистов или мопедистов более 30 других участников дорожного движения получили серьезные травмы или погибли.

ГУ ГДП призывает водителей мопедов и мотоциклов строго соблюдать установленные законодательством правила, и проявлять ответственность.