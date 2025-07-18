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За 6 месяцев этого года 10 человек были пойманы с поличным при совершении коррупционных преступлений

За 6 месяцев этого года 10 человек были пойманы с поличным при совершении коррупционных преступлений Оперативными подразделениями Главного управления по борьбе с коррупцией за шесть месяцев этого года возбуждено 59 уголовных дел.
Происшествия
18 июля 2025 г. 14:14
За 6 месяцев этого года 10 человек были пойманы с поличным при совершении коррупционных преступлений

Оперативными подразделениями Главного управления по борьбе с коррупцией за шесть месяцев этого года возбуждено 59 уголовных дел.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Отмечалось, что в результате проведенных 12 оперативно-розыскных мероприятий 10 человек были пойманы с поличным при совершении коррупционных преступлений, а также задержаны 7 человек, находившихся в розыске.

За отчетный период Главным управлением завершено предварительное расследование по 72 уголовным делам в отношении 113 лиц, 54 уголовных дела в отношении 85 лиц направлены в суды на рассмотрение. По абсолютному большинству уголовных дел, направленных в суды, вынесены обвинительные приговоры, остальные в настоящее время находятся на судебном рассмотрении.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin altı ayı ərzində korrupsiya cinayəti törədən 10 şəxs iş başında yaxalanıb

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