За 2 часа оштрафованы 30 автовладельцев - ФОТО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной дорожной полиции (ГДП) Агджабединского района провели очередной рейд. Как сообщает Report, целью рейда было выявление незаконных изменений в автомобилях и пьяных водителей.

В ходе рейда было задержано около 80 автомобилей. За 2 часа были оштрафованы около 30 водителей из-за нарушений различных правил. Автомобили некоторых водителей увезли на штрафстоянку.

Во время рейда были установлены не имеющие водительских прав лица, а также случаи, связанные с нарушением правил обгона, неподчинением полиции и попыткой сбежать, создав опасную ситуацию. С автомобилей некоторых водителей были сняты пленки и занавесы, которые ограничивали видимость.

В ходе рейда были также задержаны водители, управлявшие транспортным средством в нетрезвом состоянии. В отношении таких водителей составлен протокол, а их автомобили отвезены на штрафстоянку.