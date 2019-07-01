Представитель ЮНЕСКО: Порой мы сталкиваемся с угрозами в определенных областях

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"Иногда мы сталкиваемся с угрозами в определенных областях. Что касается специфических угроз, если мы не объединим наши усилия, не защитим наше культурное наследие, то о какой солидарности может идти речь?".

Как сообщает Report, об этом директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Ресслер сказала на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в Конгресс-центре в Баку.

По ее словам, будет рассмотрен вопрос исключения Вифлеемской церкви и находящихся в Чили надгробий из Списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой уничтожения и их включения в обычный список.