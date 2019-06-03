YouTube, PayPal и Gmail парализованы по всему миру из-за аварии в "облаке" Google

YouTube, PayPal и Gmail стали недоступны по всему миру из-за отключения Google Cloud.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, проблемы с "облаком" Google затронули пользователей в США, Европе и в Южной Америке.

Как отмечается, в Google заявили, что причиной отключения "облака" стала перегрузка сети.

При этом в компании пообещали в ближайшее время восстановить работу сервиса.

Ранее сообщалось, что минюст США ведёт подготовку к началу расследования в отношении корпорации Alphabet, владеющей в том числе компанией Google и подозреваемой в нарушении антимонопольного законодательства.