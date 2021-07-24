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"Yeni Klinika" о смерти народного артиста Самеда Самедова

"Yeni Klinika" о смерти народного артиста Самеда Самедова Народный артист Азербайджана Самед Самедов 23 июля 2021 года поступил в медицинское учреждение "Yeni Klinika" с сатурацией 60-70. По результатам компьютерной томографии грудной клетки у него подтвердились коронавирусные осложнения, двусторонняя полисегмен
Происшествия
24 июля 2021 г. 23:38
Yeni Klinika о смерти народного артиста Самеда Самедова

"Народный артист Азербайджана Самед Самедов поступил в медицинское учреждение "Yeni Klinika" с сатурацией 60-70. По результатам компьютерной томографии грудной клетки у него подтвердились коронавирусные осложнения, двусторонняя полисегментарная мультифокальная пневмония".

Об этом Report сообщил реанемотолог клиники Эмиль Гасымов.

"Уровень креатина увеличился в 2,5 раза, а диурез у пациента практически не наблюдался. Он не находился в реанимации 24 часа. Нам удалось продержать его 15-16 часов. Несмотря на все вмешательства, у С.Самедова случился сердечный приступ. Развился сепсис и септический шок, являющийся одним из осложнений COVID, возникла почечная недостаточность, спасти жизнь народного артиста, к сожалению, не удалось", - отметил врач.

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Версия на азербайджанском языке "Yeni Klinika" Səməd Səmədovun ölümü ilə bağlı açıqlama verib

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