"Yeni Klinika" о смерти народного артиста Самеда Самедова

Народный артист Азербайджана Самед Самедов 23 июля 2021 года поступил в медицинское учреждение "Yeni Klinika" с сатурацией 60-70. По результатам компьютерной томографии грудной клетки у него подтвердились коронавирусные осложнения, двусторонняя полисегмен

"Народный артист Азербайджана Самед Самедов поступил в медицинское учреждение "Yeni Klinika" с сатурацией 60-70. По результатам компьютерной томографии грудной клетки у него подтвердились коронавирусные осложнения, двусторонняя полисегментарная мультифокальная пневмония".

Об этом Report сообщил реанемотолог клиники Эмиль Гасымов.

"Уровень креатина увеличился в 2,5 раза, а диурез у пациента практически не наблюдался. Он не находился в реанимации 24 часа. Нам удалось продержать его 15-16 часов. Несмотря на все вмешательства, у С.Самедова случился сердечный приступ. Развился сепсис и септический шок, являющийся одним из осложнений COVID, возникла почечная недостаточность, спасти жизнь народного артиста, к сожалению, не удалось", - отметил врач.