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"Yegane Tourism and Production" оштрафована на 10 500 манатов

"Yegane Tourism and Production" оштрафована на 10 500 манатов

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана составило административный протокол в отношении ООО "Yegane Tourism and Production".

Как сообщает Report, согласно протоколу, Бинагадинский районный суд признал компанию виновной по ст. 233.1 Кодекса об административных проступках. Компания также оштрафована на 10 500 манатов.

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба, поданная ООО из решения суда от 15 августа 2019 года. Жалобу не удовлетворили. 

В качестве адреса туристическая компания ООО "Yegane Tourism and Production" указала дом торжеств "Yeganə".

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