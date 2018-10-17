Ясамальского автохулигана арестовали на 20 дней - ВИДЕО

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники отдела Управления государственной дорожной полиции Ясамальского района задержали водителя, совершившего автохулиганство на территории района и создавшего серьезную опасность для других участников движения.

Как сообщили Report в МВД, водитель Эльчин Ахмедов на автомобиле марки BMV с государственным номерным знаком 99-GB-678 выполнил опасный маневр на улице Джафара Джаббарлы, а также на проспекте Иншаатчылар.

Он управлял автомобилем на высокой скорости, грубо и продолжительно нарушая правила дорожного движения. Последовавшие за водителем сотрудники дорожной полиции смогли задержать его на улице Джафара Джаббарлы, соблюдая правила безопасности.

При задержании назвавшийся блогером мужчина закрыл окна автомобиля и угрожал дорожной полиции тем, что снимет происходящее на видео мобильного телефона. Нарушитель был извлечен из автомобиля сотрудниками пост-патрульной службы.

В объяснительной водитель признался, что продолжительно нарушал правила дорожного движения и совершил автохулиганство. Во время расследования было установлено, что этот водитель за 10 месяцев этого года 27 раз нарушил правила дорожного движения, в отношении него были составлены административные протоколы, и имеются 18 штрафов.

Собранный материал был передан в Ясамальский районный суд. Нарушения Э.Ахмедова были зафиксированы камерами видеонаблюдения, решением суда он был арестован в административном порядке на 20 дней. Кроме того, его лишили права на вождение на год.

Дорожная полиция рекомендует всем водителям воздерживаться от подобных действий, не ставить под угрозу себя и других участников движения.