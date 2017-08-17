Ярдымлинская полиция изъяла у жителей Агджабеди 2 кг опиума

Ярдымлы. 17 августа. REPORT.AZ/ В Ярдымлинском районе у жителя Агджабеди изъято 2 кг опиума.

Как сообщает южное бюро Report, сотрудниками отделения полиции Ярдымлинского района на территории района была проведена операция.

В ходе операции на территории района управляемый жителем агджабединского села Хиндарх Гасановым Физули Магеррам оглу 1961 г.р. автомобиль марки "Merсedes" с государственным регистрационным номером 10 UR 820 был задержан и доставлен в полицейское отделение.

При осмотре автомобиля в бардачке был обнаружен и изъят сверток, в котором было 2 кг опиума. К следствию также привлечен находившийся в автомобиле пассажир, односельчанин водителя Бабаев Сабит Аладдин оглу 1983 г.р.

Информации о том, у кого были приобретены наркотики, нет.

Факт расследуется отделением полиции Ярдымлинского района.