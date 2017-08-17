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    Ярдымлинская полиция изъяла у жителей Агджабеди 2 кг опиума

    По факту ведется расследование

    Ярдымлы. 17 августа. REPORT.AZ/ В Ярдымлинском районе у жителя Агджабеди изъято 2 кг опиума.

    Как сообщает южное бюро Report, сотрудниками отделения полиции Ярдымлинского района на территории района была проведена операция. 

    В ходе операции на территории района управляемый жителем агджабединского села Хиндарх Гасановым Физули Магеррам оглу 1961 г.р. автомобиль марки "Merсedes" с государственным регистрационным номером 10 UR 820 был задержан и доставлен в полицейское отделение. 

    При осмотре автомобиля в бардачке был обнаружен и изъят сверток, в котором было 2 кг опиума. К следствию также привлечен находившийся в автомобиле пассажир, односельчанин водителя Бабаев Сабит Аладдин оглу 1983 г.р. 

    Информации о том, у кого были приобретены наркотики, нет. 

    Факт расследуется отделением полиции Ярдымлинского района.  

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