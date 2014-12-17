​В Японии уничтожат около четырех тысяч кур из-за птичьего гриппа

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ На одной из птицефабрик в японской префектуре Миядзаки зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Местные власти приняли решение в течение пяти часов уничтожить около четырех тысяч кур.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, вирус был зафиксирован на птицефабрике в городе Нобэока. Взятые у трех птиц анализы подтвердили наличие в их организме вируса гриппа типа H5. По данным властей префектуры, в понедельник на фабрике было найдено 16 мертвых кур. Днем ранее — еще десять, однако вируса ни у одной из низ обнаружено не было.

Местные власти ввели вокруг птицефабрики карантинную зону радиусом 3 километра, а также запретили вывозить продукцию за пределы этой зоны.