​Власти Ялты продали сквер, названный в честь командира-азербайджанца

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Ялтинские власти продали сквер, названный в честь командира полка, освободившего город от фашистов — Джалиля Наджабова.

Как передает Report, об этом заявили в Крымской азербайджанской общине.

В настоящее время в сквере начались строительные работы. В планах заказчиков построить на территории сквера торгово-развлекательный центр.

Торжественное открытие мемориальной доски в сквере состоялось в 2013-м году.

В общине отметили, что они вложили в благоустройство сквера значительные средства, после чего местные жители и туристы начали там отдыхать.

В Крымской азербайджанской общине добавили, что сейчас ведутся переговоры с заказчиком строительства.