Ягуб Зуруфчу подал в суд на министерство налогов

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Известный певец Ягуб Зуруфчу подал в суд на Бакинский городской департамент локальных доходов при Минналогов.
Как сообщает Report, обратившийся в административно-экономический суд №2 Я.Зуруфчу потребовал частично ликвидировать санкционное решение в его отношении.
Суд удовлетворил иск. Недовольный решением департамент МН подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил решение в силе.
Департамент министерства после подал кассационную жалобу в Верховный суд, где и рассмотрят жалобу.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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