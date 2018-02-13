Ягуб Зуруфчу подал в суд на министерство налогов

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Известный певец Ягуб Зуруфчу подал в суд на Бакинский городской департамент локальных доходов при Минналогов.

Как сообщает Report, обратившийся в административно-экономический суд №2 Я.Зуруфчу потребовал частично ликвидировать санкционное решение в его отношении.

Суд удовлетворил иск. Недовольный решением департамент МН подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил решение в силе.

Департамент министерства после подал кассационную жалобу в Верховный суд, где и рассмотрят жалобу.