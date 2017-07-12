Дело МСВТ: Я могу лишь взять деньги у Али Аббасова и вернуть их

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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел очередной судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в присвоении и злоупотреблении должностными обязанностями экс-руководителя аппарата бывшего министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего гендиректора ООО Aztelekom М.Мамедова, бывшего руководителя Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, главного бухгалтера Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО "AzİnTelekom" Джалила Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırm Сахраба Гумбатова, а также Эмина Мамедова, директора ООО "Бакинское строительство и ремонт связи" и "Сервис ремонта и снабжения" Байрама Велиева, начальника управления "Оптических установок" Намазали Мамедова и главного бухгалтера ООО "Азтелеком" Октая Рустамова.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил адвокат Намазали Мамедова, который потребовал вынести в отношении своего подзащитного справедливый приговор.

Выступивший представитель министерства транспорта, связи и высоких технологий Вугар Бабаев попросил у суда время. Он отметил, что на данный момент принимаются шаги, направленные на возмещение ущерба членами семьи и близкими обвиняемых лиц.

Судья Афган Гаджиев заявил, что на данный момент адвокаты выступают с защитной речью: "Большинство адвокатов выступили, остались некоторые из них. Нужно завершить данный этап. Затем мы сможем рассмотреть этот вопрос".

На процессе адвокаты обвиняемых лиц выступили с защитной речью.

В своем выступлении адвокат обвиняемого Джалила Джафарова заявил о необоснованности обвинений, выдвинутых против его подзащитного.

"Мой подзащитный необоснованно содержится под арестом уже 1 год и 9 месяцев. Брат Джалила Джафарова возместил государству ущерб, хотя ничего не совершал. Мы ждем от суда справедливого решения", – сказал адвокат.

Выступив, адвокат экс-руководителя аппарата бывшего министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова Бейлер Мемишов заявил о возмещении дополнительно свыше 2 млн от нанесенного ущерба. Адвокат представил в суд чек об оплате.

Б.Мемишов попросил суд предоставить дополнительное время для возмещения нанесенного ущерба.

На процессе бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Гамбар Бейбалаев попросил слово. Он заявил, что желает завершения суда: "У меня нет возможности для возмещения указанного нанесенного ущерба. Естественно, я не согласен с этим обвинением. Указанные Управлением по борьбе с коррупцией цифры не имеют к нам отношения. Я честно работал, и могу смело сказать, что никто здесь не виноват. Прошу суд не продлевать из-за меня процесс. Все, включая Видади Зейналова и других обвиняемых лиц, были исполнителями. Никто из них не виноват. Все знают это. Я хочу верить в то, что суд вынесет справедливое решение. Однако, как минимум некоторых лиц следовало бы приговорить к домашнему аресту. Так как эти люди ни в чем не виновны".

"Я могу лишь взять деньги у Али Аббасова и вернуть их", - добавил он.

Очередное заседание суда назначено на 19 июля.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, были выявлены основания для подозрений в том, что руководитель Аппарата министерства В.Зейналов, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами отдельных подразделений, входящих в структуру министерства, обеспечив оформление на имя находящихся под их покровительством, записанных на близких им лиц компаний фальшивых документов о якобы выполнении работ и услуг, при том, что эти работы не были выполнены, выполнены не полностью, оборудование не было закуплено, а цены на используемое оборудование были раздуты в 4-5 раз, и другими способами, организовали обналичивание, присвоение и растрату денежных средств на сумму 73 млн 590 тыс. манатов, перечисленных на счета соответствующих предприятий в отдельных банках.

Помимо этого, в результате проверок, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в системе МСВТ, были задержаны бывший генеральный директор ООО Aztelekom М.Мамедов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Б.Гусейнов, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" А.Мустафаев, бывший гендиректор ООО Aztelekom Дж.Джафаров, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Г.Бейбалаев, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma С.Гумбетов, а также Э.Мамедов и другие лица. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. 11 бывших должностных сотрудников министерства связи и высоких технологий обвиняются в присвоении 40 млн манатов.

Согласно обвинительному акту, А.Мустафаев обвиняется в присвоении 567 тыс. манатов, Э.Мамедов - 7 млн 700 тыс. манатов, О.Рустамов - 250 тыс. манатов, С.Гумбетов - 32 тыс. 400 манатов, Г.Бейбалаев - 2 млн манатов, Дж.Джафаров - 1,5 млн манатов, Б.Велиев - 204 тыс. манатов, В.Зейналов - 8 млн манатов, Б.Гусейнов - 10 млн манатов, М.Мамедов - 4 млн 500 тыс. манатов и Н.Мамедов в присвоении 4 млн манатов. В.Зейналов, Б.Гусейнов, А.Мустафаев, Э.Мамедов, О.Рустамов, Н.Мамедов, С.Гумбетов, Г.Бейбалаев обвиняются по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 29, 179.3.1 (попытка присвоения или растраты, предпринятые организованной группировкой), 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты, предпринятые в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог), Дж.Джафаров по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), а Б. Велиев - по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (должностной подлог), 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Напомним, что в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Низаминского телефонного узла Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Ф.Сеидова и главного бухгалтера объединения Р.Мамедова. Обоим назначено условное наказание, и они освобождены в зале суда.